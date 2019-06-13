Kırıkkale'de lokantada tüp patladı

Kırıkkale'de bir lokantada tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde bulunan bir lokantada mutfak tüpünde, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve KIRGAZ yetkilileri sevk edildi.

Lokantada bulunan mutfak tüpünde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği tespit edilen patlamada çevredeki bazı binalarda ve araçlarda hasar oluştu.

Barbaros Camisi imamı Hasan Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın olduğu sırada sabah namazı için camide bulunduklarını ve Kur'an-ı Kerim okuduklarını söyledi.

Bu sırada büyük bir patlama olduğunu ve kendilerinin trafonun patladığını düşündüklerin belirten Öz, "Camdan baktık trafoda bir şey yoktu. Sonra dışarıya baktık. Dükkanda bir patlama olduğunu gördük ve ekiplere haber verdik." dedi.

Kaynak: AA