Kırıkkale'de lise öğrencileri AFAD gönüllüsü oluyor

KIRIKKALE (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ) afet bilincini yaygınlaştırmak amacıyla ortaöğretim kurumlarında 15 yaşını dolduran öğrencilerin AFAD gönüllüsü olmaları için ilk uygulama Kırıkkale'de hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, liselerde faaliyet gösteren afetlere hazırlık kulübü ve üyelerini daha aktif hale getirmek amacıyla Kırıkkale Fen Lisesi'nde program düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, kent genelindeki 15 yaşını doldurmuş tüm öğrencilerin AFAD konusunda bilinçli hale geleceğini söyledi.

AFAD Başkanlığı koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bütün ortaöğretim kurumlarındaki 15 yaşını doldurmuş öğrencilerin tamamını AFAD gönüllüsü yapacaklarını aktaran Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Bunun için Kırıkkale'de start verdik. Özellikle AFAD bilinci kulüplerini daha etkin hale getirerek kulüpteki öğrencilerimize ilk önce AFAD uzmanları tarafından eğitim verilecek. Devamında çocuklarımız kendi akranlarına eğitim verecek şeklinde AFAD gönüllüsü olmalarını sağlayacak. Bütün ortaöğretim okullarımızda AFAD gönüllülük panoları ve yönetimlerini oluşturduk."

AFAD Gönüllü Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığından Grup Başkanı Gökhan Özkan da 2019 yılında AFAD gönüllülük sistemi faaliyetlerini başlattıklarını belirterek, gönüllülük sistemini liselerde de yaygınlaştırmak için Kırıkkale'nin pilot il olduğunu dile getirdi.

AFAD olarak Kırıkkale'de başlattıkları bu uygulamayı ilerleyen dönmelerde Türkiye geneline yaygınlaştırmayı amaçladıklarını anlatan Özkan, daha çok bireye ve gence ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ise AFAD gönüllüsü kulüpleri oluşturup okullardaki diğer öğrencilerin de afetlere hazırlıkla ilgili gönüllü olmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Program, öğrencilere AFAD'la ilgili bazı ekipman ve bilgilendirici broşürlerin verilmesinin ardından son buldu.