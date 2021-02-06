Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı

06.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:46
Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı

KIRIKKALE'de, girdiği evden LCD televizyon, laptop çalarken güvenlik kamerasına yansıyan H.Ş, polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE'de, girdiği evden LCD televizyon, laptop çalarken güvenlik kamerasına yansıyan H.Ş, polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Yuva Mahallesindeki müstakil eve giren kimliği belirsiz kişi, LCD televizyon, laptop, ayakkabı ve giysi alarak kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eve girerken ve televizyonla evden çıkarken kameraya yansıyan şüphelinin H.Ş. olduğu belirlendi. H.Ş, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı
Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halsey Cansu Dere Hüner Coşkuner Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Metin Oktay Deniz Türüç Gökhan Gönül
Tüm Haberler Mersin Kocaeli Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de LCD televizyon çalarken kameraya yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 14:47:04. #1.15#
title