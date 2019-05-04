Kırıkkale'de Lavanta Vadisi Açıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kaymakamlık tarafından 33 dönümlük alana oluşturulan lavanta vadisinin açılışı gerçekleştirildi.

Balışeyh ilçesi Kırıkkale-Samsun kara yolu kenarında oluşturulan vadiye 33 bin lavanta fidesi dikilerek, lavanta balı üretilmesi hedefleniyor. Lavanta vadisinde çiftçilerin ürettiği doğal ürünlerin yanı sıra halk eğitim merkezinde üretilen ürünlerin de satışının yapılacağı pazar ve çay bahçesi de kuruldu.

Lavanta vadisinde yeterli çiçek alımı sağlanmasıyla da lavanta yağı üretimi için distilasyon merkezi kurulması ve fide yetiştiriciliğine başlanması hedefleniyor.

Vali Yunus Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, geliştirilen projelerin sonucunun alınması adına sevindikleri bir gün olduğunu söyledi.

Bahşili Trafik Eğitim Parkı'ndan sonra ikinci projenin de bitmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sezer, şunları belirtti:

"Lavanta Vadisi Projesi Samsun Karayolu'nda daha da geliştirilecek bir proje. İyi niyetle çıkılmış ve akıbeti de hayır olmuş bir proje. Her şey hayal kurmakla başlar. Hayal kurdukça bazı şeylerin gerçekleştiğini görürsünüz. Bugün herkesin işin içerisine katkı koyduğu ve lezzetli bir tatlının çıktığı bir projeyle karşı karşıyayız. Herkesin kollarını sıvayarak bu işle ilgilenmesi çok önemli. Burası çok güzel ve gözde mekanlardan birisi olacak. Ailece gelip güzel zaman geçirebileceğimiz, şehidimiz Polis Bekir Ferhat Kaya'nın ruhaniyetinin, mescidinin olduğu manevi atmosferi içimize soluyacağımız bir yer oldu."

Balışeyh Kaymakam Vekili Mücahit Öztürk de tıbbi aromatik bir bitki olan lavantanın hem görselinden hem de ekonomik boyutundan faydalanmak istediklerini belirterek, tarıma elverişsiz atıl arazilerin değerlendirilmesi için ilçede alternatif bir üretim alanı oluşturduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından lavanta vadisi ve Şehit Polis Bekir Ferhat Kaya'nın ailesi tarafından yaptırılan mescit ve şadırvanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, şehidin yakınları, il müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA