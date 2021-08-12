Kırıkkale'de lavanta hasadı yapıldı
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Kırıkkale'de lavanta hasadı yapıldı

Kırıkkale'de lavanta hasadı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'de şehit aileleri ve gazi eşleri ile girişimci kadınlar tarafından lavanta hasadı yapıldı.

Kırıkkale'de şehit aileleri ve gazi eşleri ile girişimci kadınlar tarafından lavanta hasadı yapıldı.

Kırıkkale, Kızılırmak Şehitler ve Gaziler Kültür, Sanat Yaşayan Müze Yönetimi lavanta hasadı etkinliği düzenledi. "Girişimcilikte Kadının Durumunun Araştırılması ve Desteklenmesi" projesi kapsamında, şehit aileleri ve gazi eşleri ile girişimci kadınlar lavanta hasadı yaptı. Projede, şehit aileleri ve gazi eşlerine, girişimci olmak isteyen kadınlar tarafından hediyelik eşyaların eğitimi verildi. Daha sonra hediyelik eşya üretimi gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Müzeyyen Özhavzalı, "Balışeyh Lavanta Vadisinden toplanan lavantalarla farklı hediyelik eşya üretimi yapılarak hem kadınlarımıza ekonomik destek hem de Balışeyh ilçesinin turizmde tanıtımına destek olunmaktadır. Bu ürünlerden sipariş vererek kadınlarımızın eğitimine ve onlara malzeme teminine destek verebilirsiniz" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de lavanta hasadı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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