Kırıkkale'de kuvvetli yağış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de kuvvetli yağış

Kırıkkale'de kuvvetli yağış
04.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:24

Kırıkkale'de kuvvetli yağış Vatandaşlar ıslanmamak için büyük mücadele verdi Önce yağmur sonra güneş Kırıkkale kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de kuvvetli yağış

Vatandaşlar ıslanmamak için büyük mücadele verdi

Önce yağmur sonra güneş

KIRIKKALE - Kırıkkale kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika boyunca adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'de, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış kenti adeta esir aldı. Şiddetli bir şekilde yağan yağmur, cadde ve sokaklarda kısa süreli birikintilere neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar çareyi telefon kulübeleri ve tentelerin altında saklanmakta bulurken bazıları ise sırılsıklam oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkisini gösteren yağmur sonrasında araç sürücüleri de zaman zaman zorluklar yaşadı. Sağanak yağış kısa süre sonra yerini güneşe bıraktı.

Polis ekipleri de kara yolu üzerinde trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Kırıkkale'de kuvvetli yağış

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haber
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haber
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haber
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi Haber
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara 'Pazartesi' uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Ajda Pekkan Irrfan Khan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de kuvvetli yağış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:41:23. #1.14#
title