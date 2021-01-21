Kırıkkale'de Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Kırıkkale'de Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı yapıldı

21.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:55
Kırıkkale'de Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kırıkkale'de 2021 yılı Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de 2021 yılı Kurum Çalışma Planları Değerlendirme Toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Sezer, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgililere proje ve faaliyetlerin en verimli ve olabildiğince en hızlı sonuçlandırılması talimatı vererek, bu doğrultuda gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait faaliyet ve proje sunumlarının yapıldığı toplantıda, Vali Sezer, faaliyet ve projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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