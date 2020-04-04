Kırıkkale'de kurallara uymayan 11 kişiye 34 bin 650 lira idari para cezası yazıldı
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kararlara uymayan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası yazıldı.
04.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:16
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kararlara uymayan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası yazıldı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uymayan vatandaşlara para cezası yazıldığı belirtildi.
Açıklamada, kolluk birimlerince kurul kararlarına aykırılıktan 11 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.
Kaynak: AA