Kırıkkale'de kumar oynatılan dernek binasına baskın; 18 kişiye 57 bin TL ceza
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Polis, Güncel

Kırıkkale'de kumar oynatılan dernek binasına baskın; 18 kişiye 57 bin TL ceza

KIRIKKALE'de, kumar oynatılan dernek binasına polis ekiplerince baskın yapıldı, 18 kişiye toplam 56 bin 700 TL ceza kesildi.

19.04.2020 01:13 | Son Güncelleme: 19.04.2020 01:13
Kırıkkale'de kumar oynatılan dernek binasına baskın; 18 kişiye 57 bin TL ceza

KIRIKKALE'de, kumar oynatılan dernek binasına polis ekiplerince baskın yapıldı, 18 kişiye toplam 56 bin 700 TL ceza kesildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'nde bulunan bir dernek binasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gece saatlerinde derneğe baskın yapan polis, kumar oynamak için bir araya gelen 18 kişiyi yakaladı. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı hareket eden 18 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesti.


Kaynak: DHA

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