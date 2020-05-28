Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildiKIRIKKALE'de polis tarafından yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye, toplam 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

28.05.2020 03:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 03:53

Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi

KIRIKKALE'de polis tarafından yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye, toplam 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Kent merkezinde Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında kumar oyanandığı ihbarını alan polis ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi. Binaya polis ekiplerinin geldiğini fark ederek teras ve çatıya saklanan şüpheliler, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda, mekanda bulunan 23 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 72 bin 450 lira para cezası kesildi.

Kırıkkale'de kumar baskını 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza kesildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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