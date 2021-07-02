Kırıkkale'de Kuldede Türbesi restore edildi
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Kırıkkale'de Kuldede Türbesi restore edildi

Kırıkkale'de Kuldede Türbesi restore edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'ndeki Horasan Erenlerinden Kuldede Türbesi restore edildi.

Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'ndeki Horasan Erenlerinden Kuldede Türbesi restore edildi.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Belediyelerimiz ve İl Özel İdaremizin destekleriyle ilimizin kültür envanterindeki tüm yapılar restore ediliyor. Valimiz Yunus Sezer, Hacılar Beldesi'nde bulunan ve belediye, İl Özel İdaresi ve hayırseverlerin işbirliğiyle restorasyon çalışmaları tamamlanan Horasan Erenlerinden Kuldede Türbesinde incelemelerde bulundu" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de Kuldede Türbesi restore edildi
Kırıkkale'de Kuldede Türbesi restore edildi
Kırıkkale'de Kuldede Türbesi restore edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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