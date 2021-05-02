Kırıkkale'de köy yollarında çalışmalar Mayıs ayında başlıyor

Kırıkkale İl Özel İdaresince köylere yönelik olarak Mayıs ayında başlayacak kilit parke ve beton yol yapım çalışmaları hazırlık toplantısı, Vali Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Özel İdaresince köylere yönelik olarak Mayıs ayında başlayacak kilit parke ve beton yol yapım çalışmaları hazırlık toplantısı, Vali Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Toplantı Salonunda gerçekleşen ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve ilgili personelin katıldığı toplantıda, köy yollarının iyileştirilmesi ve eksik kalan köy yollarının yapımı hususlarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Mayıs ayında başlanacak yol çalışmaları için gerekli tüm hazırlıkların yapılması talimatı veren Vali Sezer, "İl Özel İdaresi Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisinde üreteceğimiz kilit parke ve beton ile tüm köylerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı