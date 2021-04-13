KIRIKKALE - Köy imamı, sahura kalkamayan vatandaşları aracıyla gezerek tek tek uyandırdı
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KIRIKKALE - Köy imamı, sahura kalkamayan vatandaşları aracıyla gezerek tek tek uyandırdı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde görev yapan imam Yasin Vural, sahura uyanamayan vatandaşları, evlerine aracıyla giderek kaldırdı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde görev yapan imam Yasin Vural, sahura uyanamayan vatandaşları, evlerine aracıyla giderek kaldırdı.

Güzelyurt köyü imamı Vural, ramazanda vatandaşların sahura kalkabilmeleri için ilk olarak camide sela okudu.

Daha sonra selanın sesini duyamayıp uyanamayanlar olacağı düşüncesiyle aracıyla tek tek evleri gezen Vural, bazı vatandaşlara kapılardan seslenerek, kimisini de aracından korna çalarak uyandırmaya çalıştı.

Yaklaşık 9 yıldır köyde görev yapan Yasin Vural, "Selamızı verdik, baktık ışıkları yanmayanlar mevcut. Arabamla onları dolaştım. Uyanamayan kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı uyandırmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE - Köy imamı, sahura kalkamayan vatandaşları aracıyla gezerek tek tek uyandırdı
KIRIKKALE - Köy imamı, sahura kalkamayan vatandaşları aracıyla gezerek tek tek uyandırdı
KIRIKKALE - Köy imamı, sahura kalkamayan vatandaşları aracıyla gezerek tek tek uyandırdı
KIRIKKALE - Köy imamı, sahura kalkamayan vatandaşları aracıyla gezerek tek tek uyandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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