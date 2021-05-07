Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız kıraathanede ve iş yerinde oyun oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız kıraathanede ve iş yerinde oyun oynayan 17 kişiye 106 bin 250 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda ruhsatsız bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, içeridekilerin kapıyı açmaması üzerine bir süre bekledi. Kapının açılmasıyla içeriye giren ekipler, bazı kişilerin lavabo ve tezgahın altına saklandığını tespit etti.

İskambil oynadıkları belirlenen 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 75 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan, Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde de oyun oynandığı ihbarını değerlendiren ekipler, içerideki 5 kişiye toplam 31 bin 250 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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