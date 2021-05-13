Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye para cezası uygulandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek büfede alkol satışı yapan iş yeri sahibi ve çalışan ile 2 müşteriye 20 bin 250 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek büfede alkol satışı yapan iş yeri sahibi ve çalışan ile 2 müşteriye 20 bin 250 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selim Özer Mahallesi Müslüm Erdal Caddesi'nde bir büfeden alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, büfeden alkol satışı yapıldığını ve içeride iş yeri sahibi, çalışan ile 2 müşterinin olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince iş yeri hakkında tutanak hazırlandı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de iş yeri sahibi, çalışan ile 2 müşteriye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 bin 250 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen