Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim Kırıkkale'nin Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir, İlçe Emniyet Amiri Emrullah Tokur ve yetkililer, ilçedeki işletmelerin maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, denetimlerde esnaf ve vatandaşların kurallara genelde uyduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Yahşihan

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve diğer yetkililer de ilçedeki iş yerlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Uzunoğlu ve Türkyılmaz, sık sık kuralları hatırlatarak, vatandaşların talep isteklerini aldı.

Kaynak: AA