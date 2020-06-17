Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kırıkkale'de polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.
17.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:20
Kırıkkale'de polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kentin işlek bölgelerinden Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara uyarıda bulundu.
Seyir halindeki ekip araçlarından da cadde ve sokaklarda anons yapılarak, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: AA