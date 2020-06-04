Kırıkkale'de Kovid-19 kurallarına uymayan fırına işlem başlatıldı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan bir fırın hakkında cezai işlem başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan bir fırın hakkında cezai işlem başlatıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, beraberindeki zabıta ekipleriyle ilçedeki bir ekmek fırınına hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, hijyen kurallarına uyulmadığı, maskesiz ve eldivensiz ekmek üretimi yapıldığı ve işletme içerisinde çalışanların sigara içtiği tespit edildi. İş yeri sahibi ve çalışanlarına "İnsanlar size güvenerek ekmek alıyor. Olmaz bu şekilde" diyerek tepki gösteren Başkan Türkyılmaz, görevlilere cezai işlem uygulanması talimatı verdi.

Denetimde zabıta ekipleri, ekmek fırınları, hamur tekneleri, un depoları ile ekmek üretiminde kullanılan her türlü malzemeyi de tek tek kontrol etti.

İlçede halk sağlığı adına denetimlerin her zaman sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA