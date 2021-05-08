KIRIKKALE - Kovid-19 denetimlerinde 51 kişiye 198 bin 450 lira para cezası uygulandı

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "şok denetim"lerde 51 kişiye 198 bin 450 lira para cezası kesildi.

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "şok denetim"lerde 51 kişiye 198 bin 450 lira para cezası kesildi.

Kentte tam kapanmanın daha sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince gün içerisinde belirlenen mahalle ve caddelerdeki 30 dakikalık şok denetimler devam ediyor.

Denetimlerde izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yapan ekipler, kuralları ihlal edenler hakkında idari para cezası uyguluyor.

Gün boyunca uygulanan denetimlerde 51 kişiye 198 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen