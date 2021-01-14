Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında
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Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında

14.01.2021 04:32 | Son Güncelleme: 14.01.2021 04:41
Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında

KIRIKKALE'de bir sürücü, aracıyla ters yöne girdiği için polisin 'dur' ihtarını dikkate almayıp kaçtı.

KIRIKKALE'de bir sürücü, aracıyla ters yöne girdiği için polisin 'dur' ihtarını dikkate almayıp kaçtı. Kovalamaca sırasında araçtan 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu dolu poşet yol kenarına fırlatıldı. Kaçan sürücü, yarım saatlik kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobilde bir de 2 yaşında kız çocuğu bulundu. Kaçan sürücü, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, Fevzi Çakmak Caddesi'ne ters yönden ilerleyen İ.Ç. idaresindeki 34 PT 2937 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına aldırmadan kaçmaya başlayan sürücü, yarım saat süren kovalamacanın ardından Yenimahalle 121'inci sokakta polis ekiplerce yakalandı. Gözaltına alının şüphelinin yanında bir de 2 yaşında kız çocuğu bulundu.

2 KİLOGRAMLIK UYUŞTURUCU DOLU POŞETİ FIRLATTI

Kovalamaca sırasında araçtan bir poşet atıldı. Poşeti, inceleyen polis, yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu maddeyi tespit etti. Durdurulan araç ve çevresinde ise narkotik köpeği 'Adam' ile arama yapıldı. İ.Ç., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında
Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında
Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında
Kırıkkale'de kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu dolu poşet atıldı: 1 kişi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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