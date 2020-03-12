Kırıkkale'de koronavirüs önlemleri Kırıkkale'de okul, cami, park ve bahçelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Kırıkkale'de okul, cami, park ve bahçelerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun kullandığı alanlarda titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

Son olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin daha hijyenik koşullarda eğitim dönemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla okullarda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı camiler, park ve bahçeler ile servis araçlarının ilaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarını yaşanan salgın hastalık nedeni ile sıklaştırdık. Bu yıl ikinci kez kapsamlı şekilde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışma ile virüs ve bakterilerin ortamdan uzaklaştırılması ve yok edilmesini kapsıyor. Ekiplerimiz özellikle camilerde halı, ayakkabılık, tuvalet, abdesthanelerde, okullarda sınıflar ve tuvaletlerde dezenfekte çalışması yaptı. Kırıkkale Belediyesinin ilgili ekipleri düzenli ilaçlama çalışmalarını devam ettirmektedir."

Kaynak: AA