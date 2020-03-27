Kırıkkale'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayanların maaşları evlerinde ödendi Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödeniyor.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödeniyor.

Balışeyh ilçesinde emekli maaşlarının evlerinde ödenmesini talep eden vatandaşların istekleri, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerce yerine getirildi.

Görevliler ilçe merkezinde oturan 75 yaşındaki Demir Bayrakçı, 70 yaşındaki Şükran Kaplan ve 86 yaşındaki Muzaffer Ezer'e emekli maaşlarını ikametlerinde teslim etti.

Bayrakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah razı olsun. Devletimizden memnunuz. Dışarı çıkmıyoruz. Bizim yaşımızdaki insanlar da çıkmasın, evinde otursun. Zaten vatandaşların ihtiyaçları görülüyor." dedi.

Muzaffer Ezer de "Allah devletten razı olsun. Her işimizi görüyorlar, yardımcı oluyorlar. Biz talepte bulunmadan onlar gelip bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar." diye konuştu.

Şükran Kaplan da uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA