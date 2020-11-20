Kırıkkale'de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek

20.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:50
Kırıkkale'de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek

KIRIKKALE'de, koronavirüs nedeniyle evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecini takip etmek için 'elektronik bileklik' uygulaması başlatıldı.

KIRIKKALE'de, koronavirüs nedeniyle evde tedavi gören hastaların izolasyon sürecini takip etmek için 'elektronik bileklik' uygulaması başlatıldı. Uygulamanın pilot il Kırıkkale'de başlatıldığı, ilerleyen günlerde diğer kentlerde de hayata geçirileceği belirtildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararda, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı kişilerin, acil işlerini gerekçe göstererek, karantina yükümlülüklerini ihlal ettiklerinin ve sosyal hayata katılılıp, halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği belirtildi.

BİLEKLEĞİ ÇIKARANA 3 BİN 150 TL CEZABu nedenle pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbirle evde izolasyonunun sağlanmasına karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi:  "Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 pozitif hastalarımız ve temaslılarına, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da valiliğimiz denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılmasına, Covid-19 pozitif vatandaşlarımızın ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bu hasta bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezasının Mülki Amir onayıyla uygulanmasına karar verilmiştir."

Ayrıca bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılanların, durumu filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesi gerektiği, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda ise TCK'nın 152'nci maddesi gereğince 'kamu malına zarar'dan işlem yapılacağı kaydedildi.

Kırıkkale'de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

İlgili Haberler

Korona virüs hastaları 'elektronik bileklik' ile takip edilecek: İlk uygulama pilot il Kırıkkale'de başladı
Korona virüs hastaları 'elektronik bileklik' ile takip edilecek: İlk uygulama pilot il Kırıkkale'de başladı
Kırıkkale'de 'Covid-19 hasta ihbar hattı' kuruldu
Kırıkkale'de 'Covid-19 hasta ihbar hattı' kuruldu
Son dakika haber: Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere hasta bilekliği takılacak
Son dakika haber: Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere hasta bilekliği takılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Öykü Karayel Aydemir Akbaş
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Gökhan Gönül Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 18:00:17. #1.15#
title