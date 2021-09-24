Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza - Haberler
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Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de riskli grupta olduğu halde karantina ihlali yapan bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de riskli grupta olduğu halde karantina ihlali yapan bir kişiye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri ile kolluk kuvvetleri, Covid-19 pozitif vaka tablosundaki artışın önüne geçmek için 24 saat esasına göre denetim yapıyor. Kentin farklı noktalarında devriye gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin HES kodu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini gerçekleştiriyor. Ankara'dan yıllık izin için Kırıkkale'ye gelen Necip S. (29) Çalılöz Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gece yarısı sokakta aracıyla dolaşırken durduruldu. Yapılan GBT sorgulamasında Necip S.'nin PCR testi pozitif çıkan kızından dolayı temaslı duruma düştüğü belirlendi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Filyasyon ekiplerince yapılan sorgulamada, Necip S.'nin 28 Eylül günü itibariyle karantinasının tamamlanacağı tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye atan Necip S.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin ardından Necip S., İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantinaya alındı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza - Haberler
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