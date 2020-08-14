Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele çalışmaları Kırıkkale Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dünyayı tehdit eden Covid-19 salgının devam etmesi dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi ekipleri, denetim ve uyarılarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla korona virüs ile mücadele kapsamında ekipler alışveriş merkezleri ve berber, kuaför, güzellik merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletme sahipleri bilgilendirilerek Covid-19 salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yenebilmek için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgınına karşı çalışmaların 24 saat esası ile devam ettiğini belirten Başkan Saygılı, "Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Özveri ile çalışan tüm ekiplerime teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz maske, mesafe, ve hijyene dikkat etsinler. Belediye olarak tüm imkanlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için denetimlerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA