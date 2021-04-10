Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların "HES kodu" kontrol edildi
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Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların "HES kodu" kontrol edildi

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların "HES kodu" kontrol edildi Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların "HES kodu" ile "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

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Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların "HES kodu" kontrol edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların "HES kodu" ile "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların "HES kodu" ile "seyahat izin belgesi" kontrollerini gerçekleştirildi. Denetimde, kısıtlamayı ihlal edenlere de idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların 'HES kodu' kontrol edildi
Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların 'HES kodu' kontrol edildi
Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların 'HES kodu' kontrol edildi
Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların 'HES kodu' kontrol edildi
Kırıkkale'de korona virüs denetimleri: Sürücü ve yolcuların 'HES kodu' kontrol edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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