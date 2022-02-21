Kırıkkale'de köprülü kavşak çalışmaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de köprülü kavşak çalışmaları

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de köprülü kavşak çalışmaları

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Etiler Mahallesi'nde yapımı devam eden köprülü kavşak projesinin yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Etiler Mahallesi'nde yapımı devam eden köprülü kavşak projesinin yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, kavşakta kiriş yerleştirme işlemlerinin başlandığını ve kısa sürede diğer işlemlere başlanacağını belirtti.

Kırıkkale'ye yakışır bir proje için başladıkları çalışmada ciddi bir noktaya ulaştıklarını aktaran Saygılı, "Bölgenin ulaşım sorununu kökten ortadan kaldıracak Etiler Mahallesi Köprülü Kavşağı projemizin yüzde 70'lik bölümünü tamamladık. 22 metre eninde olan köprülü kavşağımız için istinat duvarlarının bir kısmını inşa ettik. Köprünün kirişlerini yerleştirmeye başladık. İnşallah kısa sürede tamamlayıp bağlantı yollarımızın inşasını da kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kulandı.

Başkan Saygılı, köprülü kavşak ile Millet Bulvarı'nda yaptıkları yenileme çalışmalarıyla, kente gelen misafirlerin modern bir şehir görünümü ile karşılaşacaklarını kaydetti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Etiler, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title