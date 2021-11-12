Kırıkkale'de köpek dövüştüren 25 kişi yakalandı - Haberler
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Kırıkkale'de köpek dövüştüren 25 kişi yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de köpek dövüştüren 25 kişi yakalandı

Kırıkkale'de köpek dövüşü yaptıran 25 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de köpek dövüşü yaptıran 25 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkisinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, iki köpeğin dövüştürüldüğü alandaki 25 kişiyi gözaltına aldı.

Köpek sahipleri M.A, A.D. ve O.B. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken, gözaltındaki kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, dövüşe katıldığı tespit edilen ve vücudunda yara izleri bulunan bir köpeği ise hayvan barınağına teslim etti.

Kırıkkale'de köpek dövüştüren 25 kişi yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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