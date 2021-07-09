Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon devrildi
Kırıkkale'de kontrolden çıkarak 20 metre sürüklenen kamyon şarampole devrildi.
Kırıkkale'de kontrolden çıkarak 20 metre sürüklenen kamyon şarampole devrildi.
Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 06 BJ 8229 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı