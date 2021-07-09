Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak 20 metre sürüklenen kamyon şarampole devrildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak 20 metre sürüklenen kamyon şarampole devrildi.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 06 BJ 8229 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti
Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti
Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı
Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı
Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü, hayatını kaybetti
Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:50:41. #1.16#

title