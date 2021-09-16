Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerince çıkarılarak barınağa götürüldü.
Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerince çıkarılarak barınağa götürüldü.
Osmangazi Mahallesi'nde annelerinin bakmadığı 7 yavru köpek, arazideki bir konteynerin altına sığındı.
Bir vatandaş tarafından fark edilen köpeklere sahip çıkılması için itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerince konteynerin altından çıkarılan yavru köpekler, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.