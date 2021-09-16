Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerince çıkarılarak barınağa götürüldü.

Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerince çıkarılarak barınağa götürüldü.

Osmangazi Mahallesi'nde annelerinin bakmadığı 7 yavru köpek, arazideki bir konteynerin altına sığındı.

Bir vatandaş tarafından fark edilen köpeklere sahip çıkılması için itfaiyeden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerince konteynerin altından çıkarılan yavru köpekler, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: KIRIKKALE - Konteynerin altına sığınan yavru köpekleri itfaiye kurtardı - Haberler
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