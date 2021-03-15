Kırıkkale'de kısıtlamayı ihlal eden 17 kişiye para cezası

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye para cezası verildi, aranan 15 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 600 polis ve jandarma personeli ile 124 uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 5 bin 886 kişi ve 2 bin 514 araç sorgulandı, aranan 15 kişi yakalandı, 104 araca 38 bin 763 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 17 kişiye de idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen