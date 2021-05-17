Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın son gününde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek bağ evinden bir aracı çalmaya çalıştığı iddia edilen 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın son gününde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek bağ evinden bir aracı çalmaya çalıştığı iddia edilen 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Mayıs'ta merkeze bağlı Aşağımahmutlar köyünde devriye görevi sırasında, şüpheli bir araç fark ederek takibe aldı.

Otomobildeki 3 şüpheli, H.E'ye (73) ait bağ evinin önünde park halindeki hafif ticari aracı çalmaya çalıştıkları sırada jandarma ekiplerini fark ederek Çullu Mahallesi'ne doğru kaçmaya başladı.

Ekiplerin "dur" ihtarlarına uymayan şüphelilerin bulunduğu otomobil, Çullu Mahallesi girişinde bir bahçenin tel örgüsüne çarptı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından araçta bulunan D.Y. (25), M.Ş. (27) ve T.Ş'yi (29) yakaladı. Yapılan kimlik tespitlerinde zanlıların birçok hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğu belirlendi.

Karantina tedbirlerine riayet etmediği tespit edilen T.Ş, cumhuriyet savcısının talimatıyla filyasyon ekiplerine teslim edildi.

D.Y. ve M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheliye 12 bin150 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen