Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

02.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:28
Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yüksek hızlı tren hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yüksek hızlı tren hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarımahmutlar köyünde devriye görevi sırada, yüksek hızlı tren hattı inşaatında bir şüphelinin demir rayları minibüse yüklediğini fark etti.

İnşaattan rayları çaldığı tespit edilen R.E. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Zanlıya ayrıca Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, şüphelinin aracına yüklediği yaklaşık 2 ton ray, şirket yetkililerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Okan Buruk Ryan Babel Güven Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 11:35:44. #1.14#
title