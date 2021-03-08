Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayanlara 79 bin lira ceza
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Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayanlara 79 bin lira ceza

08.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:17
Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayanlara 79 bin lira ceza

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye toplamda 79 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye toplamda 79 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 122 ekip 614 personel ile 112 uygulama noktasında denetim yapıldı. Kent genelinde yapılan denetimlerde 5 bin 400 kişi sorgulanırken aranan 11 kişi de yakalandı. Toplamda 3 bin 588 aracın sorgulandığı denetimlerde 124 araca para cezası uygulanırken 16'sı da trafikten men edildi.

Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 28 kişiye de toplamda 79 bin 179 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayanlara 79 bin lira ceza
Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayanlara 79 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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