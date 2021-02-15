Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 30 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 30 kişiye para cezası

15.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:57
Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 30 kişiye para cezası

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye para cezası verildi, aranan 11 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye para cezası verildi, aranan 11 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12-15 Şubat tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 133 ekip ve 656 personel ile 114 uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 8 bin 679 kişi sorgulanırken, aranan 11 kişi yakalandı, 4 bin 61 araç sorgulandı, 72 araca 38 bin 362 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Kısıtlama tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uymayan 6, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 ve asılsız ihbarda bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 30 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 13 Şubat'ta HES kodu sorgulamasında bir yolcu otobüsünde 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun belirlenmesi üzerine adli işlem başlatıldı. İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince otobüs firmasına ve 2 yolcuya toplam 12 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Osman Kavala Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 30 kişiye para cezası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:11:26. #1.16#
title