Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 30 kişiye para cezası

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye para cezası verildi, aranan 11 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12-15 Şubat tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 133 ekip ve 656 personel ile 114 uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 8 bin 679 kişi sorgulanırken, aranan 11 kişi yakalandı, 4 bin 61 araç sorgulandı, 72 araca 38 bin 362 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Kısıtlama tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uymayan 6, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 ve asılsız ihbarda bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 30 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 13 Şubat'ta HES kodu sorgulamasında bir yolcu otobüsünde 2 yolcunun durumunun riskli olduğunun belirlenmesi üzerine adli işlem başlatıldı. İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince otobüs firmasına ve 2 yolcuya toplam 12 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen