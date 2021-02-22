Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 21 kişiye para cezası

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 21 kişiye para cezası verildi, aranan 6 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19-22 Şubat tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 112 ekip ve 700 personel ile 101 uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 4 bin 187 kişi sorgulanırken, aranan 6 kişi yakalandı, 2 bin 247 araç sorgulandı. Toplam 103 araca 66 bin 489 lira para cezası uygulanırken, 14 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 21, kimliğini ibraz edemeyen 3 kişiye de idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen