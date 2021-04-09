Kırıkkale'de kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk
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Kırıkkale'de kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk

Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk

KIRIKKALE'de 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan bölgede, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk oluştu.

KIRIKKALE'de 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan bölgede, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk oluştu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından önce memleketlerine dönmek için yola çıkan sürücüler, 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de, kilometrelerce trafik kuyruğu oluşturdu. Özellikle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Samsun Karayolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın akması için yoğun çaba harcadı. Yaşanan maddi hasarlı trafik kazalarına anında müdahale eden ekipler, önemli kavşaklarda trafiği kontrol altında tutarak yoğunluğa engel olmaya çalıştı.


Kırıkkale'de kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk
Kırıkkale'de kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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