Kırıkkale'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza kesildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ve alkol alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, 3 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığını ve masa üzerinde bir miktar para olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri de oyun oynayan 3 kişiye, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 5 bin 457 lira ceza kesti.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.