Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 180 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 5 kişi ve iş yeri sahibine 44 bin 180 lira ceza uygulandı.