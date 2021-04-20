Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 6 kişi ve iş yeri sahibine, 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 6 kişi ve iş yeri sahibine, 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, 6 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle iş yeri sahibi ve 6 kişiye 4 bin 50'şer liradan 28 bin 350 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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