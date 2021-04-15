Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza

Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza verildi.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 18 kişiye 96 bin 300 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, 18 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle oyun oynayan 18 kişiye, 5 bin 350'şer para cezası uyguladı.

İş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Cansu Dere Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye ceza
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:50:01. #1.14#

title