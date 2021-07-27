Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 bin araç geçti
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Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 bin araç geçti

Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 bin araç geçti
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplam 1 milyon 892 bin 552 araç şehirden geçiş yaptı.

KIRIKKALE'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplam 1 milyon 892 bin 552 araç şehirden geçiş yaptı.

43 şehre giden yolların kesişim noktasında bulunan Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun araç trafiği yaşandı. Kilit kavşak diye bilinen yoldan geçen araç sayısı 1 milyon 892 bin 552 olarak belirlendi. 917 bin 193 araç kente giriş yaparken, 975 bin 359 araç da kentten çıkış yaptı. Kırıkkale'de bayram boyunca 76 ekip ve 250 polis ve jandarma personeli, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.


Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 bin araç geçti
Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 bin araç geçti
Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 bin araç geçti
Kırıkkale'de 'kilit kavşak'tan bayramda 1 milyon 892 bin araç geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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