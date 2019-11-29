Kırıkkale'de Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

29.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:00

Kırıkkale'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 32 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Türk milletini millet yapan en önemli unsurların merhamet ve vefa duygusu olduğunu söyledi. Merhamet duygusunun bu millete nerede bir mazlum varsa elinde avucunda bir şey olmasa bile canını o millete feda etmeyi öğrettiğini dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Bu millete ve vatana canıyla ve malıyla fedakarlık yapan, bu milletin ebediyen var olması için her şeyini ortaya koyan bu aziz milleti yeni gelen nesiller ve bu devlet hiçbir zaman unutmamıştır. Binlerce yıl geçse de hayırla yad etmektedir. Kıbrıs'ın bizim için önemi çok büyüktür. Kıbrıs, Peygamberimizin döneminden beri sahip olduğu konumdan dolayı herkesin hayallerini süsleyen bir yerdir. Kıbrıs bizim canımızın bir parçası."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçtiğini ancak değişen fazla bir şey olmadığını aktardı. Yine emperyalist güçler ve milli mücadelenin olduğunu vurgulayan Can, "Yine biz varız. 45 yılda geldiğimiz mesafeyi küçümsemeyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ambargoları da göz önüne alarak emperyalist güçlere gerektiğinde gerekli dersi verebilmek için savunma sanayinde yerli ve milli olmayı hedefledik. Allah'a hamdolsun tedarik anlamında yüzde 30'lardan yüzde 70 seviyelerine geldik. Bunda Kırıkkale'nin de payı var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 32 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi.

Kıbrıs gazisi Abbas Yıldırım, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Teşekkür ediyorum. Bizim için bir gurur kaynağı. Unutulmadığımız için mutluyuz. Bugün olsa yine giderim, benim yerim orası. Seve seve giderim." dedi.

Refik Akkoç da "Çok teşekkür ederim. Geç gelen bir madalya oldu. 45 yıl sonra madalya sahibi olduk. Bugün olsa yine hiç tereddüt etmeden giderim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA