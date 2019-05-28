Kırıkkale'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya ve berat

Kırıkkale'de, Kıbrıs Barış Harekatına katılan 67 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı verildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Yunus Sezer, bundan 45 yıl önce Kıbrıs'taki vatandaşların sıkıntılı olduğu bir dönemde Türk milletinin teyakkuza geçtiğini söyledi.

Edirne'den Kars'a bütün askerlik şubelerinin önünde binlerce kişinin gönüllü bu harekata katılmak için başvuruda bulunduğunu belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Ne zaman bir vatan parçası sıkıntılı duruma geçse bizim yaşlımız, kadınımız ve çocuğumuz aynı anlayışla harekete geçiyor. Kıbrıs'ı biz vatanımızın bir parçası olarak gördük. Önemli bir nokta olarak gördük. Biz Kıbrıs harekatında doğru noktadaydık. Hem zorbalıkla elimizden alınan toprakları geri almak hem de orada zulüm altında olan kardeşlerimiz için oradaydık. O gün tüm dünya karşımıza dikildi. Ambargo uyguladılar. Aradan 45 yıl geçti biz hala aynı noktadayız. Orası bizim vatanımızın bir parçası, oradaki kardeşlerimiz de Türk milletinin birer evladı. Yavru vatanımız orası bizim. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hep Kıbrıs'ın yanında olacağız. O gün ülkemiz zor şartlarda bu harekatı gerçekleştirdi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu, biz onlarla hep gurur duyduk."

Düzenlenen törende 67 gazi ve gazi yakınına milli mücadele madalyaları ve beratı, Vali Sezer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA