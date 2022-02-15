Kırıkkale'de KDV denetimi: Ürünler tek tek kontrol edildi

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin ardından, marketlerde denetim yapan ekipler ürün fiyatlarını tek tek kontrol ediyor.

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi sonrasında ekipler, marketlerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi kontrol edilerek ürün fiyatlarının karşılaştırılması yapıldı. Ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasadaki fiyatını karşılaştırarak son kullanım tarihi gibi konusunda da kontroller gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Salih Baş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren bakkal ve zincir marketlerde KDV denetimlerinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

İşletme sahiplerinin de bilgilendirildiğine dikkat çeken Baş, "Temel gıda ihtiyaç malzemelerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Bununla alakalı ilçemizde bulunan zincir marketler ve bakkallarda ki raflarda bulunan çay, yumurta, salça, şeker süt ve ve benzeri ürünlerden oluşan 11 gıda ürününü KDV'sini kasada denetledik. Reyon fiyatları ve yazar kasa fiyatları kontrol edildi. İşletme sahiplerine de bu genel uyarılar yapıldı" dedi. - KIRIKKALE