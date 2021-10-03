Kırıkkale'de kazaya karışan araca başka otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Kırıkkale'de kazaya karışan araca başka otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de kazaya karışan araca başka otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de hasarlı kazaya karıştıktan sonra yolda bekleyen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hasarlı kazaya karıştıktan sonra yolda bekleyen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 12. kilometresinde hasarlı kazaya karışan ve sağ şerit üzerinde duran M.Ş'nin kullandığı 35 AAL 752 plakalı otomobile aynı yönde seyreden E.S. idaresindeki 71 EU 580 plakalı otomobil çarptı.

Kaza sırasında otomobildeki hasarı kontrol eden sürücü M.Ş. ile G.Ş, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile G.Ş, E.Ş. ve R.Ş. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan M.Ş. ile G.Ş'in hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de kazaya karışan araca başka otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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