KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de akıl almaz kaza: Parmağı kopan sürücünün soğuk kanlılığı şaşırttı

Kamyonet ile otomobilinin kapısına sıkıştı, elinin orta parmağı koptu

Balıkçı esnafı tezgahtan aldığı buzla kopan parmağı muhafaza etmeye çalıştı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de park ettiği otomobilinin kapısı ile kamyonet arasına sıkışan sürücü, sol elinin orta parmağı kopmasına rağmen rahat tavırları çevredekileri şaşırttı. Balıkçı esnafı ise tezgahtan aldığı buzla kopan parmağı muhafaza altına aldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bilici 71 AAF 60 plakalı otomobilini balıkçılar çarşısı önüne park etti. O sırada bulvar üzerinden gelen Serkan Ş. idaresindeki 71 ACC 474 plakalı kamyonet, otomobilin açılan kapısına çarptı. Kapı ile kamyonet arasında kalan Bilici'nin sol elinin orta parmağı koptu. Çevredeki esnaflar ise kopan parmağı balık tezgahından aldığı buzla muhafaza altına aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada orta parmağının kopmasına rağmen sürücünün rahat tavırları ise çevredekileri şaşırttı. Yaralı vatandaş, polis ekiplerinden de otomobilini arkadaşına teslim etmesini istedi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilici, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Serkan Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.