Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, dün 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ü, Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, dün 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ü, Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Kaman-Karakeçili yolunun İğdebeli kavşağında meydana geldi. Kaman'dan Ankara'ya giden Murat Bostancı (30) yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Çelebi'den Keskin yönüne giden Veysel Gezici'nin (30) kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Murat Bostancı, eşi Fatma (30) ve oğlu Muhammet Şükrü (10) Bostancı ile diğer araçta bulunan Harun Erkan, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Karakeçili Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Veysel Gezici ile Keskin Devlet Hastanesi'ne götürülen Özgür Gezici (37) de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Veysel Gezici, Özgül Gezici ve Harun Erkan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün Dumlupınar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bostancı ailesinin cenazeleri ise yarın Kırşehir'de toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can