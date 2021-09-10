Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, dün 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ü, Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, dün 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ü, Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Kaman-Karakeçili yolunun İğdebeli kavşağında meydana geldi. Kaman'dan Ankara'ya giden Murat Bostancı (30) yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Çelebi'den Keskin yönüne giden Veysel Gezici'nin (30) kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Murat Bostancı, eşi Fatma (30) ve oğlu Muhammet Şükrü (10) Bostancı ile diğer araçta bulunan Harun Erkan, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Karakeçili Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Veysel Gezici ile Keskin Devlet Hastanesi'ne götürülen Özgür Gezici (37) de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Veysel Gezici, Özgül Gezici ve Harun Erkan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün Dumlupınar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 3 kişi, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bostancı ailesinin cenazeleri ise yarın Kırşehir'de toprağa verilecek.


Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
'İlişki sırası bendeydi' deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış
"İlişki sırası bendeydi" deyip evli sevgilisini öldürdü! Cinayet günü yatak odasında arbede yaşanmış
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İbrahim Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Marcao Max Meyer Çağdaş Atan Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 15:05:49. #1.14#

title