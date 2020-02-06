Kırıkkale'de kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında kavga ettiği kayınbiraderini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
T.H, önceki gün Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin ağabeyi Z.A'yı aralarında çıkan kavgada üzerindeki silahla göğsünden yaralamıştı.
Ağır yaralanan Z.A'nın Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.