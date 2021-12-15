Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı - Haberler
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Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette ilerleyen 3 otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kırıkkale'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

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